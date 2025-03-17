fas-efsanesinden-nesyri-ye-premier-lig-tavsiyesi

YOUSSEF EN-NESYİRİ’NİN ADI SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARIYLA ANILIYOR

Sezonun başında Sevilla’dan transfer edilen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’de oynarken Suudi Arabistan ekipleriyle bağlantılı olarak gündemde kalıyor. Sarı-lacivertlilerin, eğer rekor bir bonservis teklifi gelirse En-Nesyri’yi satmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. AfricaFoot’a açıklamalarda bulunan Fas Milli Takımı’nın eski futbolcusu Salaheddine Bassir, En-Nesyri ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR FORVET

Bassir, En-Nesyri’nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu vurgulayarak, “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Mourinho ve Regragui gibi kendisine inanan teknik direktörlerin desteğiyle bu zorlukların üstesinden geldi ve dünya standartlarında bir forvet olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, En-Nesyri’nin sezona kötü bir başlangıç yaptığını, ancak Mourinho’nun desteğiyle geri döndüğünü ve ideal bir forvet olduğunu söyledi. Bassir, “Her forvette olmayan bir özelliği var; hücum aksiyonlarının yanı sıra savunmada da takım arkadaşlarına destek oluyor” diyerek ekledi.

PREMİER LİG TERCİHİ TAVSİYESİ

Bassir, “En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe’den ayrılmalı mı?” sorusuna ise, “Son dönemde aldığı teklifler, En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını gösteriyor. İngiltere Premier Lig’i tercih etmesini öneriyorum çünkü dünya genelinde en çok izlenen lig orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirme fırsatı bulabilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üst seviyede futbol oynayabilir” yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN’LA İLGİLİ DUYGU VE TAHMİNLER

Eski golcü, En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transfer olmasını istemediğini belirterek, “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez ve Sadio Mane gibi büyük isimlerin yer aldığı bir ortamda bile İngiltere ona daha fazla güç katacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.