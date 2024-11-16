More
Spor

Fas, Gabon’u Deplasmanda Farkla Yendi!

fas-gabon-u-deplasmanda-farkla-yendi

FAS’DAN ETKİLEYİCİ GALİBİYET

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta mücadelesinde Fas, Gabon’u deplasmanda 5-1’lik bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşma, Fas’ın elemelerdeki iddiasını güçlendirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Fas’ın galibiyetine katkıda bulunan goller, 17. dakikada Jamal Harkass, 20. ve 23. dakikada Brahim Diaz, 81. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90. dakikada Ismael Saibari tarafından kaydedildi. Gabon’un tek golü ise 4. dakikada Denis Bouanga’dan geldi. Amrabat, sahaya ilk 11’de çıkarken, 90 dakika boyunca maçı tamamladı. Youssef En-Nesyri ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye-Galler Maçının Detayları ve Yayını

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile önemli bir maça çıkacak. Taraftarlar, liderlik için heyecanla mücadeleyi bekliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor.
Gündem

Sokak Köpekleriyle Saldırıya Uğrayan Kadın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Ferdane Güçlü, bacağından yaralanarak kaçarken belini kırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.