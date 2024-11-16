Fas, Gabon’u Deplasmanda Farkla Yendi!

FAS’DAN ETKİLEYİCİ GALİBİYET

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta mücadelesinde Fas, Gabon’u deplasmanda 5-1’lik bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşma, Fas’ın elemelerdeki iddiasını güçlendirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Fas’ın galibiyetine katkıda bulunan goller, 17. dakikada Jamal Harkass, 20. ve 23. dakikada Brahim Diaz, 81. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90. dakikada Ismael Saibari tarafından kaydedildi. Gabon’un tek golü ise 4. dakikada Denis Bouanga’dan geldi. Amrabat, sahaya ilk 11’de çıkarken, 90 dakika boyunca maçı tamamladı. Youssef En-Nesyri ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.