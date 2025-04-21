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Fas’ın Meknes Kentinde Tarım Fuarı Başladı

FURBUN AÇILIŞI VE TEMASI

Fas’ın kuzeyinde bulunan Meknes kentinde gerçekleştirilen ülkenin en büyük tarım fuarı, 70 ülkeden katılımcı ile başladı. Fas resmi haber ajansının bildirdiğine göre, “Tarım ve kırsal dünya: Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde su” teması ile 17’nci kez düzenlenen fuarın açılışına Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

KATILIMCI ÜLKELER VE KURULUŞLAR

Türkiye, Fransa, Angola, Benin, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Irak, Liberya, Malavi, Uganda, Filistin ve Güney Sudan gibi 70 ülkenin yanı sıra, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü ve Dünya Su Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar da fuara katılıyor.

Gıda endüstrisi, dijital tarım, doğa ve çevre, makine ve hayvancılık gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı fuar, yaklaşık 12,4 hektarlık alanda kuruldu. Organizatörler tarafından “Fas Uluslararası Tarım Forumu” adı verilen etkinlik, 27 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

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