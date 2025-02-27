Dünya

Fas Kralı, Kurban Kesilmemesini İstedi

fas-krali-kurban-kesilmemesini-istedi

FAS KRALI’NIN İLKE EDİŞİ

Fas Kralı 6. Muhammed, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, bu yıl kurban kesilmemesi gerekliliğini vurguladı. Mesajında, ülkede mevcut iklimsel ve ekonomik zorluklar nedeniyle hayvan varlığında büyük düşüşler yaşandığını ifade etti. Kral, kurban kesmenin “imalat dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet” olduğunu belirterek, bu gibi zor koşullar altında ibadetin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir yük oluşturabileceğini dile getirdi.

KURBAN BAYRAMI’NIN DSLİ

Kral, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini de açıkladı. Ayrıca, Kurban Bayramı’nın her zaman olduğu gibi manevi anlamları ve gereklilikleri ile kutlanacağına vurgu yaptı. Fas’ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi durumu daha önce de üç kez yaşandı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesiminden kaçınması istendi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TCMB Haftalık Rezerv Verilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 21 Şubat haftasında toplam rezervlerin 3,16 milyar dolar düşerek 169,99 milyar dolara indiğini açıkladı.
Gündem

Özgür Özel’in Erdoğan’a Verdiği Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine yanıt vererek, "Bizi korkutamazsınız, hodri meydan." ifadesiyle partisinin direncini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.