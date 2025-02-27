Fas Kralı, Kurban Kesilmemesini İstedi

FAS KRALI’NIN İLKE EDİŞİ

Fas Kralı 6. Muhammed, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, bu yıl kurban kesilmemesi gerekliliğini vurguladı. Mesajında, ülkede mevcut iklimsel ve ekonomik zorluklar nedeniyle hayvan varlığında büyük düşüşler yaşandığını ifade etti. Kral, kurban kesmenin “imalat dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet” olduğunu belirterek, bu gibi zor koşullar altında ibadetin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir yük oluşturabileceğini dile getirdi.

KURBAN BAYRAMI’NIN DSLİ

Kral, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini de açıkladı. Ayrıca, Kurban Bayramı’nın her zaman olduğu gibi manevi anlamları ve gereklilikleri ile kutlanacağına vurgu yaptı. Fas’ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi durumu daha önce de üç kez yaşandı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesiminden kaçınması istendi.