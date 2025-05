Fas’ta 2. DeepTech Zirvesi Gerçekleşti

DEEPTECH ZİRVESİ AFRİKA’DA YAPAY ZEKA’NIN ROLÜNÜ ELE ALDI

Fas’ta gerçekleştirilen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolüne odaklanan oturumların sonunda tamamlandı. 8-9 Mayıs tarihlerinde Fas’ın Benguerir kenti, Muhammed VI Politeknik Üniversitesi (UM6P) ev sahipliğinde düzenlenen zirve, araştırmacıları, girişimcileri, yatırımcıları ve karar vericileri bir araya getirdi. Zirvenin kapanışında UM6P Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve Girişimcilik Direktörü Yassine Laghzioui, etkinliğin iki günü boyunca yapay zeka teknolojisinin sadece bir teknik devrim değil, aynı zamanda insanlık tarihini ve medeniyet kavramını kökten değiştirme potansiyeline sahip bir dönüşüm olduğuna vurgu yaptı. Laghzioui, Afrika’nın bu dönüşümle birlikte yalnızca teknolojiyi değil, kalkınmayı, eşitliği ve medeniyetin geleceğini yeniden inşa etme fırsatına sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Afrika’nın küresel teknoloji yatırımlarından sadece yüzde 1 pay aldığını hatırlatarak başarı için kendilerine inanmaları gerektiğini dile getirdi. Laghzioui, zirveye katılan binlerce girişimci, araştırmacı ve konuşmacıya teşekkür etti.

YAPAY ZEKANIN İŞ GÜCÜNE ETKİSİ PANELLERDE KONUŞULDU

Zirvenin ikinci gününde, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi, liderlik yaklaşımları ve girişimcilik dinamikleri üzerine pek çok panel ve özel oturum düzenlendi. “Yapay zeka ve yarının iş gücü” ile “Yapay zeka çağında liderlik” başlıklı panellerde, teknolojinin iş dünyasındaki dönüşümü ve yeni liderlik modelleri masaya yatırıldı. Girişimcilik alanında ise “Pitch in the Dark”, “Reverse Pitch” ve “Elevator Pitch” gibi oturumlarla girişimciler ile yatırımcılar bir araya geldi. Ayrıca katılımcılar, uzmanlara doğrudan soru yöneltebildikleri “Ask Me Anything” oturumları ve başarı ile başarısızlık hikayelerinin paylaşıldığı “Real Talk” gibi serbest içerikli oturumlarla etkinliğin keyfini çıkardılar.

KAPANIŞ OTURUMUNDA KUANTUM TEKNOLOJİSİ VURGUSU

Zirvenin kapanış oturumu “Kuantum Hesaplama: Derin Teknolojide Sıradaki Sıçrama” temasıyla gerçekleşti. Etkinlik boyunca sağlık teknolojisi, tarım, siber güvenlik, enerji ve ileri malzeme bilimi gibi alanlarda yapay zeka ve derin teknolojilerin sunduğu fırsatlar ele alındı. Farklı ülkelerden uzmanlar, politika yapıcılar ve akademisyenler, teknoloji ile yapay zekanın insanlık ve gezegen için yararlı bir şekilde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.