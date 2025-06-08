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Fas’ta Binlerce Kişi Gösterilere Katıldı

FAS’TA BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Fas’ta, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 20 aydır devam eden soykırımın sona erdirilmesi amacıyla binlerce kişinin katıldığı geniş çaplı gösteriler gerçekleştirildi. Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu’nun çağrısı ile Agadir, Meknes, Kenitra ve Ucda şehirlerinde toplanan kalabalık, Filistin’e destek amacıyla sokaklara döküldü.

GÖSTERİLERDE GAZZE VE MESCİD-İ AKSA KONUŞULDU

“Bayramımız Filistinli” inisiyatifi çerçevesinde “Gazze ve Mescid-i Aksa’yı unutmayacağız” sloganları eşliğinde yapılan eylemlerde, Mescid-i Aksa’nın fotoğrafları taşındı. Göstericiler, Filistin davasının desteklenmesine devam edilmesi ve Gazze Şeridi’ndeki insani krizin boyutları dikkate alınarak yardım gönderilmesi konusundaki çağrıları ile dikkat çekti. Daha sonra, katılımcılar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı ve insani yardımların bu bölgeye ulaşmasına izin verilmesi için sloganlar attı.

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