Fas’ta Binlerce Kişi, İsrail’e Karşı Gösteri Düzenledi

FAS’TA BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ YAPTI

Fas’ta, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 19 aydır devam eden soykırımın sona erdirilmesi talebiyle geniş katılımlı gösteriler gerçekleştirildi. Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu’nun çağrısıyla Ayt Melul, Agadir, Meknes, El-Huseyma, Tatvan, Fez, Kazablanka, El-Cedide, Taza, Vecde ve Tavrirt şehirlerinde binlerce kişi cuma namazının ardından meydanlara akın etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

“Zafer ancak Allah tarafındandır” sloganıyla bir araya gelen katılımcılar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları güçlü bir şekilde kınayarak, soykırımın durdurulması için acil müdahale çağrısında bulunuyor. Filistinli direnişine destek veren katılımcılar, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı da eleştirdi.

PANKARTLARLA DESTEK OLDUKLARINI GÖSTERDİLER

Göstericiler ayrıca, “Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimize yönelik vahşi siyonist katliamları kınıyoruz” ve “Filistin bir emanettir. İsrail ile normalleşme ihanettir” yazılı pankartlarla dikkat çekti. Bu eylemler, Filistin konusunda dayanışmanın ve sesin arttığı bir dönemi işaret ediyor.