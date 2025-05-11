Fas’ta Filistin İçin Protesto Düzenlendi

GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİLER ARTIYOR

Fas’ın kuzeyinde bulunan Tatvan kentinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını genişletme kararına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, İsrail’in Gazze’ye yönelik genişletme planları ve Filistinlilere yönelik sürdürülen soykırım kınandı. Mescid-i Aksa’nın resimleri ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, “yaşasın direniş, yaşasın Filistin” ile “Gazzeliler eziliyor ve aç” sloganları attı.

Ateşkese RAĞMEN SİLAHLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 19 Ocak 2023’te başlayan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla İsrail ordusunun saldırıları yeniden hız kazanmakta. Saldırılar sonucunda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybederken, 7 bin 432 kişi yaralanmış durumda. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810’a, yaralı sayısı ise 119 bin 473’e yükseldi.

HAMAS ‘SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR’ DİYOR

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “artarak devam eden askeri güçle” hareket edeceğini açıkladı. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkes arabulucuları önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini” belirterek, Gazze’de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik silahlı saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlaması dikkati çekiyor.