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Fas’ta Gösteriler, Gazze İçin Taleplerde Bulundu

SOYKIRIM TEPKİLERİ FAS’TA YÜKSELDİ

Fas’ta binlerce insan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 19 aydır süren soykırım faaliyetlerinin son bulması talebiyle düzenlenen protestolara katıldı. Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu’nun çağrısıyla Ayt Melul, Agadir, Meknes, El-Huseyma, Tatvan, Fez, Kazablanka, El-Cedide, Taza, Vecde ve Tavrirt şehirleri becerileriyle gösterilere sahne oldu. Cuma namazının ardından meydana inen katılımcılar, “Zafer ancak Allah tarafındandır” sloganı ile yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

GÖSTERİCİLERDEN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gösterilere katılanlar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivil halka yönelik uyguladığı saldırıları kınayarak, soykırımın durdurulması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini savundu. Filistinli direnişine destek veren sloganlar atan katılımcılar, İsrail’in Gazze bölgesine koyduğu ablukayı da protesto etti. Ayrıca, “Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimize yönelik vahşi siyonist katliamları kınıyoruz” ve “Filistin bir emanettir. İsrail ile normalleşme ihanettir” mesajlarını içeren pankartlar taşıdı.

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