Fas’ta Mahsur Kalan Gemi Kaptanı Kurtarıldı

FAS AÇIKLARINDA MAHSUR KALAN GEMİ KAPTANININ VE MÜRETTEBATININ KURTARILMASI

Fas açıklarında mahsur kalan Sinoplu Gemi Kaptanı Ayhan Can ve mürettebat, Dışişleri Bakanlığı’nın, Fas Rabat Büyükelçiliği’nin ve gemi şirketinin gerçekleştirdiği temaslar sonucunda karaya ayak bastı. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in yaklaşık bir haftadır yaptığı görüşmeler ve yürütülen girişimler sayesinde, Fas açıklarındaki Sea Seal adlı gemide bir ayı aşkın süredir kurtarılmayı bekleyen Kaptan Ayhan Can ve ekibi, gönderilen kurtarma botu ile gemiden alınarak Fas Dakha Limanı’na götürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gemide sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aylar sonra ilk kez karaya adım atmanın sevincini yaşayan Kaptan Ayhan Can ve mürettebat ile yapılan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’i arayarak kaptan ve ekip hakkında bilgi verdi.

ÜLKEYE DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Kaptan Ayhan Can ve mürettebatın en kısa sürede ülkelerine dönmeleri bekleniyor.