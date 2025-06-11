Fas’ta Marhaba 2025 Operasyonu Başladı

YENİ KARŞILAMA NOKTALARI HİZMETE GİRDİ

Fas’ta yurt dışında yaşayan vatandaşların sıla ziyaretlerini kolaylaştırmak için başlatılan “Marhaba 2025 Operasyonu” çerçevesinde toplam 26 karşılama noktası faaliyete geçti. Kral 6. Muhammed’in talimatıyla gerçekleştirilen bu proje, Fas 5. Muhammed Dayanışma Vakfı’nın koordinasyonunda yürütülüyor. Proje, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerinde vatanlarına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamayı amaçlıyor.

BATI SAHRA’DA YENİ MERKEZLER AÇILDI

Bu yıl ilk defa Batı Sahra bölgesinde yer alan El-Uyun (Laayoune) ve Dakhla havalimanlarında karşılama merkezleri kuruldu. Bu açılışlarla birlikte destek noktası sayısı 26’ya ulaştı. Avrupa’daki karşılama merkezleri arasında Fransa’nın Sète ve Marsilya şehirleri, İtalya’nın Genoa şehri, İspanya’nın ise Algeciras, Motril ve Almería limanları bulunuyor.

1200’DEN FAZLA PERSONEL GÖREVDE

Operasyonun başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için 1200’ün üzerinde sosyal hizmet uzmanı, doktor, paramedik ve gönüllü sahada aktif olarak çalışıyor. Rabat merkezli Koordinasyon Ofisi, tüm karşılama noktalarıyla anlık iletişim sağlayarak yönlendirme, müdahale ve destek süreçlerini yönetiyor. Ayrıca, 7/24 hizmet veren çağrı merkezleri de vatandaşların ihtiyaçlarına anında yanıt veriyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek olan operasyonun deniz taşımacılığı kısmında 29 gemilik bir filo ve 12 farklı güzergah kullanılıyor. Kara yollarındaki yoğun bölgelerde ise sağlık ekipleri ve dinlenme alanlarında medikal destek üniteleri yerleştiriliyor.

DESTEKLEYİCİ KAMU KURUMLARI

Fas İçişleri Bakanlığı, Fas Kraliyet Jandarması, Royal Air Maroc (Fas Kraliyet Havayolları), Fas Demiryolları ve çeşitli sınır idareleri gibi birçok kamu kurumu, operasyonun yürütülmesine destek veriyor. Ayrıca, Fas dış temsilciliklerinde 15 Haziran’dan itibaren konsolosluk hizmetleri hafta sonları ve resmi tatillerde de devam edecek. Yoğun bölgelerde mobil konsolosluklar da faaliyete geçirilecek. eConsulat portalı üzerinden belgeler, doğum bildirimleri ve şikayet işlemleri dijital ortamda yapılabiliyor. Yetkililer, bu yılki operasyonun önceki yıllara göre daha dengeli sürdüğünü belirterek, altyapı geliştirmeleri ve dijitalleşme hamlelerinin vatandaş memnuniyetini artırdığını ifade ediyor.