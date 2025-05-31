Fas’ta Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Fas’ta 6 gündür süren ve 85 hektar alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı. Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklar ile şiddetli rüzgarların etkisiyle ülkenin kuzeyinde yer alan Huvvara Ormanı’nda çıkan yangının hızla yayıldığını belirtti. Yangın sonucunda toplamda 85 hektarlık alan ciddi şekilde zarar gördü. Azzavi, yangında can kaybı yaşanmadığını, ancak ağaçların ve otlakların büyük bir kısmının yok olduğunu ifade etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesine rağmen bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçleri, 6 gündür yangına müdahale için etkin bir şekilde görev alıyordu. Huvvara ormanlarında yangınlar, 26 Mayıs’ta başladı.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇABALARI

Fas, 16 Mayıs’ta, 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek için yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl da Fas sınırları içerisinde meydana gelen yangınlar sonucunda 874 hektarlık alan zarar görmüştü.