Fas Takımı Wydad Casablanca, Aboubakar’la Görüşüyor

FAS TEMSİLCİSİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fas’ın Wydad Casablanca takımı, Kamerunlu golcü Aboubakar ile transfer görüşmelerine başladı. Wydad Casablanca’nın, 15 Haziran’da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi bu transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği ve 33 yaşındaki oyuncuya yüksek bir maaş teklifinde bulunduğu ifade ediliyor. Aboubakar’ın, Wydad Casablanca’ya vereceği yanıt konusunda bilgi geldiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Hatayspor’da geçtiğimiz sezonda 28 maçta görev alan Aboubakar, 8 gol kaydederken, 2 gole de asist yapıyor. Bu performansı, onun bu transfer görüşmelerinde önemli bir etken olduğunu gösteriyor.