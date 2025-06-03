Fas Temsilcisi Wydad Casablanca, Aboubakar’ı Hedefliyor

HATAYSPOR’DAN AYRILAN ABOUBAKAR İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Süper Lig’de küme düşen Atakaş Hatayspor’dan ayrılan Vincent Aboubakar ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fas kulübü Wydad Casablanca, Aboubakar’ı kadrosuna dahil etmek üzere görüşmelere başladı.

WYDA KASABLANCA’NIN HEDEFİ ABOUBAKAR

Fas temsilcisinin, Kamerunlu golcüyü 15 Haziran’da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce transfer etmeyi hedeflediği belirtildi. Wydad Casablanca’nın, 33 yaşındaki yıldıza cazip bir maaş teklif ettiği ifade ediliyor. Aboubakar’ın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hatayspor’un geçmiş sezonunda 28 maçta forma giyen Aboubakar, 8 gol atmış ve 2 gol pası vermişti. Bu performansı ile dikkat çeken yıldız golcünün, yeni takımıyla nasıl bir serüvene başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.