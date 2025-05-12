Fas Ve Brundi Arasında 10 Anlaşma İmzalandı

FAS VE BURUNDI ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Fas ile Burundi arasında çeşitli alanlarda 10 işbirliği anlaşması yapıldığı bildiriliyor. Fas Dışişleri Bakanlığından gelen yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita’nın, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ile başkent Rabat’ta bir araya geldiği aktarılıyor. İki ülkenin gerçekleştirdiği ortak komite toplantısı sonucunda finans, enerji, altyapı, tarım, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliğini içeren 10 anlaşmanın imzalandığı ifade ediliyor.

İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI

Açıklamada, ortak komite toplantılarının “iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yeni bir ivme kazandıracağı” ifadelerine yer veriliyor. Afrika kıtasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarını artıran Fas, son dönemde Afrika ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerin sayısını artırarak ekonomik, sosyal ve siyasi işbirlikleri kuruyor. Fas’ın üzerinde çalıştığı projeler arasında Afrika Atlantik Girişimi ve Fas-Nijerya doğalgaz boru hattı da bulunuyor.