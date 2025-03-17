Faslı Efsaneden En-Nesyri’ye Premier Lig Tavsiyesi

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri’nin Suudi Arabistan takımlarıyla adı geçiyor. Sarı-lacivertli ekibin, rekor bir bonservis teklifi alması durumunda En-Nesyri’yi satmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir tavsiye ise Fas Milli Takımı’nın eski golcüsü Salaheddine Bassir’den geldi.

DÜNYA KLASINDA BİR FORVET OLDUğunu KANITLADI!

En-Nesyri’nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu vurgulayan Bassir, “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui’nin desteğiyle bu zorlukların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı” dedi. En-Nesyri’nin sezona kötü bir başlangıç yaptığını belirten Bassir, “Ancak Mourinho’nun desteğiyle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu kanıtladı. Her forvette olmayan bir özelliği var; hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor” şeklinde konuştu.

“En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe’den ayrılmalı mı?” sorusuna yanıt veren Bassir, “Son dönemde kendisine gelen teklifler, En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Kendisine İngiltere Premier Lig’i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üst seviyede futbol oynayabilir” dedi.

UMARIM SUUDİ ARABİSTAN LİGİ’NE SIRTINI DÖNER

En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a gitmemesini umduğunu belirten eski golcü, “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki ileride Mohamed Salah gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.