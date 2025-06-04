Faslı Ortopedi Uzmanı Halid Ruşdi, Gazze Şeridi’nde tanık olduğu dramı “Hayal Bile Edilemez” şeklinde ifade etti. Ruşdi, AA’ya, “İsrail Saldırıları Sonrası Gazze’ye Gitme Göreviydi” dedi. Hastanelerin durumu çok kötüydü. Sağlık Personeli, Yorgun ve Tükenmişti. “Gözyaşlarıyla Vahşeti Tanımlamak İmkansız” ifadesine yer verdi. “Filistin’in İhtiyaçlarını Karşılamak Küçük” dedi

HALİD RUŞDİ’NİN GAZZE’DEKİ TANIKLIKLARI

Faslı Ortopedi Uzmanı ve Cerrah Halid Ruşdi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde geçirdiği bir ayın ardından geri dönerken, tanıklık ettiği yıkımı ve insanlık dramını “hayal bile edilemez” ifadeleriyle dile getirdi. Ruşdi, açıklamalarında, İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye gitmeyi kendine bir görev olarak gördüğünü belirtti. “Küçüklüğümden bu yana ümmetin meseleleriyle yaşayan bir ailede büyüdüm. Bu nedenle gitme kararı benim için hem dini hem de insani bir sorumluluktu” dedi. İlkin güvenlik nedeniyle tereddüt ettiğini aktaran Ruşdi, 2008’de Gazze’yi ziyaret ettiği için bu endişeyi aşabildiğini ifade etti. Ailesinin de bu kararı anladığını dile getiren Ruşdi, “Bu kişisel bir karardı ve bir gün bu karardan hesaba çekileceğim” değerlendirmesinde bulundu.

GAZTE’DEKİ HASTANELERİN DURUMU

Amerika merkezli “Filistinli Çocuklara Yardım Derneği”nin organizasyonuyla Gazze’ye giden Ruşdi, 8 Nisan’da Gazze’ye ulaştığını ve önce Han Yunus’taki Nasır Hastanesi, ardından Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nde çalıştığını aktardı. Gazze’de kaldığı süre boyunca “her şeyin hedef alındığını” vurgulayan Ruşdi, “Refakatçimiz bize Baptist Hastanesine gitmeden önce hedef alındığını ve ziyaretin ertelendiğini bildirdi. Sonrasında Şifa Hastanesi’ne geçtik” dedi. İsrail ordusunun özellikle hastaneleri hedef aldığına dikkat çeken Ruşdi, “Gazze’de herhangi bir hareket tehlike demekti. Ne zaman, nerede, ne olacağı belli değildi. Her saat, her dakika patlama sesi duyuyorduk. İnsansız hava araçlarının sesi neredeyse hiç kesilmiyor. Halk onlara ‘zınzın’ diyor” sözlerine yer verdi.

SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMU

Ruşdi, Gazze’deki hastanelerin durumunu, “Şifa Hastanesi tamamen harabeye dönmüş durumda. Nasır Hastanesi’nin bir kısmı halk tarafından onarılmış olsa da sadece iki ameliyathane çalışır haldeydi. Tıbbi malzeme sıkıntısı çok büyük. Biz ne varsa onunla çalıştık. Yaralı sayısı çok fazla. Koşullar gerçekten çok acı.” ifadeleriyle aktardı. Gazze’deki sağlık personeli eksikliğine de dikkat çeken Ruşdi, mevcut çalışanların son derece yorgun ve bitkin olduğunu vurguladı. “Doktorlar, hemşireler, idareciler… Hepsi gece gündüz çalışıyor. Ancak akılları ailelerinde. Aileleri çadırlarda yaşıyor, çocukları bombardıman altında. Her an bir kötü haber alma korkusuyla yaşıyorlar.” dedi.

VAHŞETİN TANIKLIĞI

Gördüğü manzarayı aktarırken gözyaşlarına hakim olamayan Ruşdi, Gazze’deki yaralıların durumunu “Gördüğümüz vakalar gerçekten tarifsizdi. Birçok hastanın uzuvları kesilmek zorunda kaldı. Bazıları aynı anda hem başından, hem elinden, hem ayağından yaralanmıştı. Böyle bir vahşeti akıl almıyor.” sözleriyle açıkladı. Ruşdi, birlikte bulunduğu tıbbi ekipte Ürdünlü, Suriyeli, Iraklı, İrlandalı ve Avustralyalı doktorların da yer aldığını belirtti. “İrlandalı ve Avustralyalı doktorlar Müslüman değildi ama sadece insani sorumluluk duygusuyla geldiler.” diyen Ruşdi, ekibin Ürdün üzerinden otobüsle işgal altındaki Filistin topraklarına ulaştığını hatırlattı.

FİLİSTİN’İN İHTİYAÇLARI VE MORAL DESTEĞİ

Gazze’de görev yapan doktorların büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Ruşdi, “Herkes kendi uzmanlık alanında elinden geleni yaptı. Ancak bunlar, Filistin’in gerçek ihtiyaçlarının yanında çok küçük kalıyor.” ifadesini kullandı. Bölgedeki en acil ihtiyaçların arasında tıbbi cihaz, ilaç, finansal yardım ve moral desteği olduğunu vurgulayan Ruşdi, çalışma koşullarının hem zihinsel hem de fiziksel açıdan çok yıpratıcı olduğunu dile getirdi. Faslı doktor, moral desteğin Filistin halkı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu şu şekilde anlattı: “Tıbbi desteğe çok sevindiler ama daha çok moral desteğe sevindiler. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Bizim orada olmamız, yanlarında olduğumuzu göstermemiz çok değerliydi.”

GAZZE’DEN AYRILIRKENKİ DUYGULARI

Gazze’den ayrılırken derin bir burukluk yaşadığını dile getiren Ruşdi, “Orada kalmaya, tekrar dönmeye dair derin bir hisle ayrıldım. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Onların hala çok büyük bir yardıma ihtiyacı var.” dedi. Filistin halkının inancına ve direncine hayran kalan Ruşdi, “Tüm bu yıkıma, kayıplara, sevdiklerini kaybetmelerine rağmen onların yüce bir tevekkülü var. Allah’ın adaletiyle bu zulmün sona ereceğine olan inançları çok güçlü.” ifadesine yer verdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye karşı sürdürdüğü saldırılar neticesinde, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 54 bin 510 Filistinli hayatını kaybetti, 124 bin 901 kişi yaralandı. Yaklaşık 11 bin kişi kayboldu ve yüz binlerce kişi zorla yerinden edildi.