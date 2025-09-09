Fatih Acacı Toprağa Verildi Gözyaşlarıyla

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Fatih Acacı’nın cenazesinin ardından aile, Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı. Cenaze namazı, ikindi namazının ardından Pursaklar Mezarlığı Camisi’nde gerçekleştirildi. Namazın bitiminde Fatih Acacı, gözyaşlarıyla Pursaklar Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli D.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade ediliyor.

OLAYIN ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER

Fatih Acacı’nın amcası Rüstem Acacı, yaşanan üzüntüyü dile getirerek, “Çok üzüntülüyüz. Olaydan sabah haberimiz oldu. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bir anormallik var. Basit bir kavga gibi durmuyor. Böyle olaylar olmamalı. Çocuklar birbirleri ile arkadaş olmalı” şeklinde konuştu.