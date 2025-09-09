Haberler

Fatih Acacı Toprağa Verildi Gözyaşlarıyla

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Fatih Acacı’nın cenazesinin ardından aile, Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı. Cenaze namazı, ikindi namazının ardından Pursaklar Mezarlığı Camisi’nde gerçekleştirildi. Namazın bitiminde Fatih Acacı, gözyaşlarıyla Pursaklar Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli D.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade ediliyor.

OLAYIN ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER

Fatih Acacı’nın amcası Rüstem Acacı, yaşanan üzüntüyü dile getirerek, “Çok üzüntülüyüz. Olaydan sabah haberimiz oldu. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bir anormallik var. Basit bir kavga gibi durmuyor. Böyle olaylar olmamalı. Çocuklar birbirleri ile arkadaş olmalı” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

Doğanşehir'de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanacak su kesintisi Sultangazi'de belirli saatlerde etkili olacak. Su akışıyla ilgili kesin saatler merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.