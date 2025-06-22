Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

FAHİ ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlaması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit dolu ifadeler kullandığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturmaya tabi tutuldu.

GÖZALTINA ALINDI VE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma süreci kapsamında Altaylı, gözaltına alındı. Ardından, üzerine atılan suçlamalarla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifadesini verecek. – İSTANBUL