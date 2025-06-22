Haberler

Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

FAHİ ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlaması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit dolu ifadeler kullandığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturmaya tabi tutuldu.

GÖZALTINA ALINDI VE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma süreci kapsamında Altaylı, gözaltına alındı. Ardından, üzerine atılan suçlamalarla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifadesini verecek. – İSTANBUL

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Adıyaman'da inşaatta çalışan Musa K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Kaza Dereuzunyer’de Motosiklet çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Metin Genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.