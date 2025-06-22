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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Serbest Bırakılmalı!

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GÖZALTINA ALMA OLAYI

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında açılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Altaylı’nın gözaltına alınmasını eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YORUMLARI

Özel, şu ifadeleri kullandı: “Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.”

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