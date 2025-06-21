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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı. Tehdit İle Suçlandı

GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içeren sözleri nedeniyle soruşturma kapsamına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

SORUŞTURMA VE GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla re’sen bir soruşturma başlattığını duyurdu. Altaylı’nın kendi adıyla anılan YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözler sarf ettiği ifade edildi. Bu nedenlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen talimat doğrultusunda Altaylı’nın bugün gözaltına alındığı bildirildi.

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