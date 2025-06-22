Fatih Altaylı Gözaltına Alındı Tehdit nedeniyle

FATİH ALTAYLI’NIN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içeren sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, Altaylı’nın kendi adıyla anılan YouTube kanalında gerçekleştirilen yayında bu tehditleri sarf ettiği ifade edildi. Bu suçlamalar dolayısıyla “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla Altaylı hakkında re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Altaylı’nın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gözaltına alındığı bildirildi.

FATİH ALTAYLI’NIN KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962 tarihinde Van’da doğmuş bir Türk gazetecidir. Habertürk TV’de yayımlanan “Teke Tek”, “Teke Tek Özel” ve “Teke Tek Bilim” programlarının yanı sıra Bloomberg HT’de “Bire Bir” adlı programı sunmaktadır. Altaylı, eğitim hayatına Çavuşoğlu Kolejinde başlamış, daha sonra Galatasaray Lisesini bitirmiştir. Galatasaray Lisesi mezunu olan Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir süre öğrenim görmüş, ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokuluna geçmiştir. Buradan da diplomasını almadan ayrılmıştır.

Gazetecilik kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başlamıştır. Ardından Güneş gazetesine geçerek 1993 yılında Best FM radyosunun kurucu kadrosunda yer almıştır. 1995 yılında Kanal D’ye geçerek “Teke Tek” programına başlamıştır. Hürriyet gazetesinde yazmaya devam etmiş, Show TV’ye geçtiğinde haber editörlüğü yapmıştır. 1996 yılında tekrar Kanal D’ye dönerek Doğan Yayın Grubu’nda çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yaparken, 2002 yazında Kanal D’nin haber yayın yönetmenliği görevine atanmıştır. 2005 yılında Hürriyet’ten ayrılarak Sabah gazetesine geçmiş ve 2006’da Sabah’ın genel yayın yönetmeni olmuştur.

MEDYADAKİ EN SON GELİŞMELER

2007 yılında TMSF’nin Sabah gazetesine el koymasının ardından istifa eden Altaylı, kendi internet sitesinde yazmaya devam etmiş ve 2009 yılından beri Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 29 Mart 2014 tarihine kadar bu pozisyonda kalmış ve o tarihten sonra Habertürk’teki “Teke Tek” programından ayrılmıştır. Altaylı, şu an kendi ismini taşıyan internet sitesinde köşe yazıları yazmakta ve aynı adı taşıyan YouTube kanalında gündeme dair içerikler üretmektedir.