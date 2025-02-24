Fatih Altaylı’nın Anketi Neden Silindi?

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI BAŞLIYOR

2023 seçimlerinden sonra CHP içindeki dönüşüm süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yoğun bir rekabete dönüşüyor. Partinin kimin adayı olacağı sorusu, her gün yeni bir tartışma ortamı yaratırken, gazeteci Fatih Altaylı’nın gerçekleştirdiği anket ve ardından yaşanan olaylar dikkat çekti.

ANKET SONUÇLARI VE SİLİNMESİ

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında bir anket gerçekleştirerek takipçilerine “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na göre önde çıktı. Yüzde 58 Mansur Yavaş, yüzde 42 Ekrem İmamoğlu oy aldı ve ankete 230 binden fazla kişi katıldı. Ancak, birkaç saat içinde Fatih Altaylı anketi silme kararı aldı. Anketin neden silindiği merak konusu olurken, sosyal medyada bu durumun Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilgili olduğu yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Altaylı, konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken, anketin silinmesi Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, Fatih Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Yavaş’ın yüksek oy almasının bazı kişileri rahatsız ettiğini iddia etti.

CHP’DE ÖN SEÇİM SÜRECİ

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta bir ön seçim gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunu yaptı. Mansur Yavaş ise daha önce ön seçime katılmayacağını ifade etti. Ön seçim sürecinin yaklaşmasıyla CHP içindeki adaylık tartışmalarının daha da tırmanması bekleniyor. Parti yönetimi ve tabanı, kimin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği hususunda farklı görüşlere sahip.