Fatih Altaylı Tutuklandı, İfadesi Açıklandı

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİ SAVCILIK İFADESİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı’na tehdit iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı’nın savcılıkla yaptığı ifade işlemleri tamamlandı ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı, mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLAMA TALEBİ GEREKÇELERİ

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Fatih Altaylı hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit içerikli ifadelerle gözaltına alındı. Savcılık, Altaylı’yı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Tutuklama talebinin gerekçesi, “@fatihaltayli” isimli YouTube hesabı üzerinden 20 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan “Fatih Altaylı Yorumluyor: Bunlar denenmişti” başlıklı video içeriğindeki ifadeleri olarak açıklandı. Videonun belirli dakikaları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek ifadelerde bulunduğu ve bu sözlerin Cumhurbaşkanı’na karşı tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Fatih Altaylı, savcılığa verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamalarını reddetti. Altaylı, YouTube hesabındaki videosunda Cumhurbaşkanı’na yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret kastı taşımadığını vurguladı. Yayında, bir araştırma şirketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına” dair anketine değindiğini belirtti. Bu ankete göre, vatandaşların büyük bir çoğunluğu anayasa değişikliğine onay vermediğini ifade etti.

TARİHSEL PERSPEKTİFDEN BAKIŞ AÇISI

Altaylı, Türk halkının tarih boyunca kendisini yönetenlere eleştirel bir tutum sergilediğini, hatta Osmanlı döneminde padişahların eleştirildiğini aktardı. Bu durumunun tarihsel bilgi sunmak amacıyla yapıldığını belirten Altaylı, söylediği ifadelerin daha önce de tarih uzmanları tarafından dile getirildiğini örneklerde gösterdi.

SÖZLERİ ÇARPITILDI İDDİASI

Gazeteci, konuşmalarının yanlış bir şekilde yorumlandığını ve bu durumun kendisini Cumhurbaşkanı’nı tehdit ediyormuş gibi yansıttığını öne sürdü. Altaylı, savcılığa sunduğu USB içerisindeki videoların izlenmesi durumunda gerçeğin anlaşılacağını ifade etti ve sürecin netleşeceğini aktardı. Orijinal videonun, Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit içerikli olmadığını ve tarihsel bilgilerin aktarıldığı bir içerik sunduğunu belirtti.

TAMAMEN SAVUNULAN HAK

Meslek yaşamında birçok televizyon programına katıldığını ve sayısız köşe yazısı yazdığını hatırlatan Altaylı, bu süreçte Cumhurbaşkanı’nı veya herhangi bir vatandaşı tehdit etmediğini söyledi. “Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir” diyerek ifadesini sonlandırdı.