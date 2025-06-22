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Fatih Altaylı Tutuklandı Mı? Sorusu Tartışma Yarattı

FATİH ALTAYLI’NIN TUTUKLANMASI ÜZERİNE DİSKURSU

Fatih Altaylı’nın tutuklanıp tutuklanmadığı sorusu, ifade özgürlüğü ve yargı süreçleri açısından büyük bir tartışma konusu haline geldi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısı kamuoyuna yansıdı. Bu olay, gündemde büyük bir yankı uyandırırken, Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle sunulan sevk yazısının detayları gün yüzüne çıktı.

SUÇLAMALARIN TEMELİ VE SAVCILIĞIN GÖRÜŞÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Suçlamanın arka planında, Altaylı’nın kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalar yer alıyor. Savcılık, Altaylı’nın ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı fiili tehdit içerdiğini belirterek, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etdi. Sevk yazısında, “tehdit suçunun fiili saldırı kapsamında değerlendirildiği” ve kuvvetli suç şüphesine dair olgular bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle “şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir” ifadesi dikkat çekti.

ALTAYLI’NIN SAVUNMASI VE SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Altaylı’nın savunmasında, sözlerinin bağlamından koparıldığı ve tehdit kastı taşımadığı yönünde beyanda bulunduğu bildirildi. Ancak savcılık, kamu düzeni ve delil durumu nedeniyle tutuklama yönünde görüş bildirdi. Bu durum, Altaylı’nın durumunun ne şekilde gelişeceği konusunda kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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