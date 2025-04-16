Fatih Aydın’ın Cesedi Metruk Binada Bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de metruk bir binada bulunan cesedin, 9 aydır kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olduğu tespit edildi. Fatih Aydın’ın annesi Rabia Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinde karakola başvurarak oğlu Fatih’in babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evden çıkarak bir daha dönmediğini belirtmişti. Bu ihbar üzerine polis ekipleri, Aydın’ı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında Aydın’ın yurtdışına çıkmadığı, ayrıca banka hesaplarında da herhangi bir hareket olmadığı belirlendi.

CESEDİN BULUNMASI

Polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü dönemde, 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerindeki metruk bir binadan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İhbarı yapan kişiler, metruk bina önünden her gün işe gitmek için yürüyerek geçtiklerini, yaklaşık 4 ay önce bina önünden geçerken kötü bir koku aldıklarını, ancak bunu hayvan leşi olduğunu düşünerek önemsemediklerini, en son merak ettikleri için binaya girdiklerinde 2. katta bir iskelet gördüklerini ve bunun üzerine polise haber verdiklerini ifade etti.

OTOPSİ SONUCUNUN BEKLENMESİ

Ekipler, cesedi inceleyerek otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdiler. Adli Tıp Kurumu’nda cesedin Fatih Aydın’a ait olabileceği ihtimali üzerine annesinden DNA örneği alındı. İnceleme tamamlandığında, cesedin 7 Temmuz 2024’ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olduğu kesinleşti. Fatih Aydın’ın ölüm nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.