Fatih Belediyesinin Yedikule Hisarı’nda filmi gösterildi. Açık hava sineması, güzel bir deneyim sunuyor. Senem Bilici etkinliği Instagram’dan öğrendi. Deniz Kurç atmosferi çok beğendiğini ifade etti. Agatha Christie uyarlaması güzel bir film. Murat Eryılmaz yine gelmeyi düşünüyor

YEDİKULE HİSARI’NDA AÇIK HAVA SİNEMA ETKİNLİĞİ

Fatih Belediyesinin organizasyonu ile tarihi Yedikule Hisarı’nda “Venedik’te Cinayet” adlı filmin açık hava gösterimi yapıldı. Dev ekranın önünde gerçekleşen bu film gösterimi, tarihi atmosferi ve sinema tutkusunu bir araya getirerek izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

ÖNCEDEN DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİ TAKİP EDİYORLAR

Akademisyen Senem Bilici, açık hava sinema etkinliğinin güzel olduğunu belirtti. Bilici, “Öncelikle Instagram’dan duydum. Fatih Belediyesinin Instagram sayfasını takip ediyordum. O sayede etkinliklerden yararlanıyorum. Birisi de bu açık hava sinema etkinliği.” dedi. Bilici, Fatih Belediyesinin diğer etkinliklerine de katılmayı planladığını belirtti ve “Hemen en önü kapmak için sıraya girdim” diyerek heyecanını paylaştı. Venedik’i çok sevdiğini ve daha önce gitmiş olduğunu ifade eden Bilici, filmde gezdiği yerlerden bazı kesitler görebileceğini düşündüğünü aktardı.

KATILIMCILARDAN BEĞENİ TOPLAYAN YERLER

Öğretmen Deniz Kurç, etkinliği çok beğendiğini ifade etti. “Gerçekten hayal ettiğimden daha güzelmiş. Ortam çok tatlı. Biraz erken geldik. Güzel, rahat bir yer bulabildik.” diyen Kurç, açık hava sinemasının verdiği fırsatla Yedikule Hisarı’nı gezme planları yaptığını belirtti. Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan filmi hatırladığını ancak detayları unuttuğunu söyleyen Kurç, tarihi atmosfer ile gizemli temanın birleşimini çok beğendiğini belirtti.

ATMOFER VE GEMİ MALİYETİ

Sigortacı Murat Eryılmaz, etkinliği değerlendirdiği konuşmasında, “Bizim için güzel oldu. Bilete harcayacağımız parayı yiyeceklere harcadık.” dedi. Film izlerken ailesiyle birlikte olduğunu dile getiren Eryılmaz, atmosferin ve ambiyansın oldukça hoş olduğunu ifade edip daha önce “Av Mevsimi” filmini izlediklerini paylaştı. Yedikule Hisarı’na yeniden gelme niyetinde olduğunu dile getiren Eryılmaz, ziyaret edenlerin en geç saat 19.00 gibi gelmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SONRAKİ FİLM GÖSTERİMİ VE DETAYLAR

Yedikule Hisarı’nda bir sonraki film gösterimi “Jumanji: Vahşi Orman” ile perşembe günü gerçekleştirilecek. Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak için “www.fatih.bel.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.