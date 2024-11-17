“Fatih Ç. İstanbul’da Özel Harekatla Yakalandı”

FIRARI HÜKÜMLÜNÜN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan firari hükümlü Fatih Ç.’yi yakalamak amacıyla çalışmalara başladı. Polis ekipleri, şüphelinin saklandığı yeri belirledikten sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı aldı ve operasyon başlattı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

13 Kasım Çarşamba günü Arnavutköy, Tayakadın mahallesindeki adrese, Özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapıldı. Polislere direnen ve kaçmaya çalışan hükümlü Fatih Ç., gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin üzerinde, hayalet silah olarak adlandırılan 9 mm tabanca, markası ve seri numarası silinmiş başka bir 9 mm tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 5 GÜNDE BİN 923 KİŞİ YAKALADI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ek olarak, son 5 gün içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 1.923 kişi yakalandı.