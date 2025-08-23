Fatih Camii’nde Gazze için dua edildi

CAMİİDE GAZZE İÇİN DUALAR YAPILDI

Fatih Camii’nde “Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz” çağrısıyla gerçekleştirilen programda, yatsı namazının ardından yüzlerce kişi bir araya gelerek Gazze için dua etti. Program, Gazze’de yaşamını yitirenler için özel olarak düzenlendi ve yoğun katılım ile gerçekleşti. Cami avlusu ve iç kısmında saf tutan cemaat, namazın ardından ellerini semaya kaldırarak dualar etti. Katılımcılar, Gazze’de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve siviller için de dua etti.

DUA EDİYORUZ, ÜMİDİMİZİ ASLA KAYBETMİYORUZ

Recep Göker, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün burada, Gazze’de çocuk katili Netanyahu’yu lanetlemek için bulunuyoruz. Siyonist çete maalesef bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de çocukları, kadınları, hastaneleri iki yıldır bombalıyor. Elimizden duadan başka bir şey gelmiyor ama biz ümmet olarak Allah’ın izniyle yakın zamanda bir olunca, bu siyonist katiller mahvolacak. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, her zaman dualarımız onlarla.”