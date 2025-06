Fatih Can, Arıcılık Yapan Hemofili Hastası

DEVLET DESTEĞİ İLE ARICILIĞA BAŞLADI

Van’ın Gevaş ilçesinde devlet destekleri sayesinde 91 kovanla arıcılığa başlayan hemofili hastası 31 yaşındaki Fatih Can, 2 yıl içinde kovan sayısını 150’ye çıkarmasına rağmen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. 2015 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun olan ve yüzde 80 engelli raporu bulunan Can, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi”ne başvurdu. Projesinin kabulüyle 91 arılı kovan desteğine sahip olan Can, Gevaş ilçesine bağlı Kazanç Mahallesi’nde bal üretmeye başladı.

KOVANLARDAN YILDA 1,5 TON BAL ALIYOR

İlkbaharda zengin floraya sahip yaylalara yerleştirdiği kovanlardan elde ettiği balı, ildeki müşterilerine satan Can, işlerini büyüterek kovan sayısını 150’ye çıkardı. Kovanlardan yılda ortalama 1,5 ton bal alan Can, siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı planlıyor. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Bünyamin Hakan, devlet desteğiyle arıcılığa başlayan Can’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ENGELLİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTEK

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin üretime katılmasının ve bunun devlet tarafından desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Yıllar önce vücudundaki kanamaların durmaması ve morarmalar nedeniyle hastaneye gittiğinde hemofili teşhisinin konulduğunu belirten Can, “Rahatsızlığımdan dolayı başka işlerde çalışmam zor oluyordu. Yüzde 80 raporum var. Projeden haberim olunca başvurumu yaptım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri engelim nedeniyle daha çok yardımcı oldular. Projem kabul edildi. İşimi severek yapıyorum. Doğayla iç içe, temiz havada zaman geçiriyorum.” dedi.

HEDEFLERİ BÜYÜYOR

Can, doğal koşullarda katkısız bal üreterek ailesini geçindirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Projem kabul edildikten sonra verilen destekle 91 arılı kovan aldım. Bölgemiz zengin bir floraya sahip. Güzel bir verim elde ediyorum. Kovan sayısını 150’ye çıkardım. İşimi büyütmeyi ve kovan sayısını 500’e yükseltmeyi hedefliyorum. Bu yıl 2 ton bal elde etmeyi planlıyorum. Annemle yaşıyorum. 4 ağabeyim ve kız kardeşim Bursa’da yaşıyor. Geçimimizi ürettiğim katkısız bal ile sağlıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi sürekli ziyaret ediyor, her konuda yardımcı oluyorlar. Destek veren herkesten Allah razı olsun.”

GENÇLER İÇİN ROL MODEL

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, başarılı bir hikayeye tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında Van’da 15 gence 1081 arılı kovan ve malzeme hibe olarak verildi.” diyen Türkmenoğlu, “Bu gençlerden biri de Fatih Can. Hikayesini dinledik. Engelli olmasına rağmen üretimin bir halkasını oluşturuyor. Elde ettiği gelirle kentte bir katma değer sağlıyor. Tebrik ediyoruz. Üretim yapan gençlerimizin rol model olmasını ümit ediyor, tüketen değil üreten bir toplum olmak istiyoruz. İl olarak bal üretimde önemli bir potansiyele sahibiz. Kent genelinde 988 arıcı işletmesi ve 166 bin 937 arılı kovan bulunmaktadır. Yılda 2 bin ton bal üretiliyor. Türkiye’nin her yerine ilimizin katkısız balı gönderiliyor. Bölgemizde tarımın, hayvancılığın ve arıcılığın daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.