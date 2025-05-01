Fatih Doğruyol Tarlasına ‘Aile Yılı’ Yazdı

ARDAHAN’DA AİLE YILI VURGUSU

Fatih Doğruyol (37), Ardahan’ın Yalnızçam köyünde tarlasına traktörüyle ‘Aile Yılı’ ifadesini yazdı. Aile kurumu önemini vurgulamak, aile içindeki birlik ve beraberliği korumak, mevcut riskler karşısında aileyi desteklemek amacıyla 2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi.

ÖRNEK ÇALIŞMA

Bekar olan Fatih Doğruyol, aile yılına destek vermek amacıyla ekime hazırladığı tarlasına ‘Aile Yılı’ yazdı. Doğruyol ile tarlasında bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, bu örnek çalışma için ona teşekkür etti.

FARKINDALIK YARATMAK

Fatih Doğruyol, “Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl ‘Aile Yılı’ olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlama ‘Aile Yılı’ yazdım” şeklinde ifade etti.