Fatih Doğruyol, Tarlasına ‘Aile Yılı’ Yazdı

AİLE YILI’NA DESTEK VERİYOR

Ardahan’da Fatih Doğruyol (37), tarlasına traktörüyle ‘Aile Yılı’ yazdı. Aile kurumunun önemini vurgulamak, aile içindeki birlik ve beraberliği korumak, mevcut riskler karşısında ailenin desteklenmesini sağlamak amacıyla 2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi. Ardahan’ın Yalnızçam köyünde bekar olan Fatih Doğruyol, aile yılına katkıda bulunmak için ekime hazırlandığı tarlasına traktörüyle ‘Aile Yılı’ yazdı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Fatih Doğruyol ile tarlasında bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ile Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, bu örnek çalışmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Fatih Doğruyol, “Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl ‘Aile Yılı’ olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlama ‘Aile Yılı’ yazdım” dedi.