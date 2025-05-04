Fatih Erbakan, 3 Partiyi Belirtti! İttifak Sinyali Verdi

GENEL BAŞKAN FATİH ERBAKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’daki genel merkezlerinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı kapsamında gündeme dair kayda değer açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, seçimlerde ittifak kurabilecekleri partileri sıraladı.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

AK Parti içerisinde küskün milli görüşçülerin partilerine geri dönme olasılığına dair soruya yanıt veren Fatih Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKINA YENİDEN BİRLEŞME OLMAYACAK

Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığını belirterek, “Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, baraj sorunu bulunmadığını da vurguladı. Yerel seçimlerde 520 bin üyeyle yüzde 7 oy oranına ulaştıklarını hatırlatarak, “Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

ÜÇ PARTİ İLE İTTİFAK İHTİMALİ

Fatih Erbakan, YRP’nin baraj sıkıntısı olmamasına rağmen, seçimlere daha güçlü girmek ve bir sinerji yaratmak amacıyla milletvekili seçimlerinde ittifak içinde olabileceklerinin sinyalini vererek, “Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok.” açıklamasında bulundu.