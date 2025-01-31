Fatih Erbakan’dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması

FATİH ERBAKAN’DAN CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” dedi. Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yaptığı Ankara Kent Konseyi’nin ‘Söz Onda’ programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

ÖCALAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Erbakan, “Terörist başı Abdullah Öcalan’ı ne Ankara’da ne de ana karada istemiyoruz diye ifade etmiştik. Orada bulunduğu yerde kalması gerekir. Hatta kendisinin şimdiye kadar idam edilmesi gerekiyordu. Canının bağışlanmasını bile kendisine yapılan büyük bir lütuf olarak görüyoruz. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, böyle bir çağrı yapılması ve bu çağrı sonucunda da Öcalan’ın işte umut hakkından yararlanarak cezaevinden çıkartılması ve böylece de mevcut iktidarın da DEM Partisi’nin desteği ile istediği yönde bir anayasa değişikliğini yapması şeklinde bir sürecin yürüdüğünü görüyoruz. Tabii çok şeffaf da değil ama ana hatlarıyla bu şekilde.” diye konuştu. Erbakan, Öcalan’ın ev hapsine geçmesi veya serbest kalmasının şehitlerimizin anısına ve gazilerimize yapılacak bir yanlış olduğunu ifade etti.

YEREL YÖNETİMLERE ÖVGÜ

Fatih Erbakan, “Sokak hayvanlarının insanlarla güvenli bir şekilde bir arada yaşaması gerekir. Bununla ilgili Yozgat Belediyemizin çok güzel bir projesi oldu. ‘Evcil Kent’ adı altında bir tesis açıldı ve burada tamamen yaşam alanları, hayvanların en güzel şekilde düzenlenmiş bir biçimde oluşturuldu. Burada kısırlaştırmalarının yapılması, aşılarının yapılması, uzman veterinerler gözetiminde yaşamalarını sağlamak hedefleniyordu ve bu hedefe de ulaşıldı. Buradan tabii Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Aslan Bey’i de tebrik ediyoruz. Bu projenin yaygınlaştırılması, internet üzerinden canlı yayında 24 saat herkesin takip edebileceği şekilde, hayvanların en güzel şartlarda yaşayabileceği modern evcil kentlerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

TUTUKLAMALAR KONUSUNDAKİ ENDİŞELER

Erbakan, “Bu tür müdahaleler Türkiye’ye olan güveni sarsmaktadır. Ben tabii uygulamaları son derece sert buluyorum. Burada bir siyasi parti genel başkanı yemekteyken, akşam restorandayken alınıyor, götürülüyor ve tutuklanıyor. Şimdi, davet etseniz gelebilecek durumda. Daha önce siyasetin içerisinde bulunmuş, bilinen bir insan. Cinayet işlememiş, uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanmamış. Hep burada bir sözünden dolayı, bir düşüncesinden dolayı bir muamele yapılacak.” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin tutuklanmalarının da sorunlu bir durum olduğunu belirten Erbakan, Türkiye’ye yatırımcıların bakış açısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

SEÇİMLERDE YENİDEN ADAYLIK

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de Erbakan, “Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Olumsuz bir seçim sürecine girmemek için, bu defa Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal.” yorumunu yaptı.