Fatih Erbakan, Deprem Tedbirlerini Vurguladı

DEPREM VERGİLERİNİN KULLANIMI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’da düzenlenen ‘Anadolu Buluşmaları’ etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemlidir. Daha önce toplanan deprem vergilerinin yerinde kullanılmadığına dair haberler ortaya çıkmıştı. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin olduğu şehirlerimizde bu hazırlıkların mutlaka yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

ADİL YARGILAMA VURGUSU

Erbakan, etkinlik sırasında Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ve diğer partililerle bir araya geldi. Daha sonra gündemi değerlendirdiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili bir soruya, “Yargılamanın mutlaka adil bir şekilde yapılması ve siyasi birtakım hesaplarla yürütülmemesi gerektiğini temenni ediyoruz. Ancak Türkiye’de milletimizin de bizlerin de şüpheleri var. Adaletin maalesef tam manasıyla tecelli ettiğine dair inanç toplum genelinde zayıflamıştır. Temennimiz adil bir yargılama ve soruşturmanın yürütülmesidir” şeklinde yanıt verdi.

TEDBİR ALMANIN ÖNEMİ

İstanbul depremiyle ilgili bir soru üzerine Erbakan, “Tabii burada kadere iman ediyoruz, elbette Cenabıallah’ın dediği olur. Ancak, burada Cenabıallah bir akıl vermiş ve aklınızla da tedbir alın diye emretmiş, tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirler alınmadan, deprem hazırlıklı olmadan biz sorumlu oluruz” dedi. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin kentsel dönüşümünün depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçmişte toplanan deprem vergilerinin yerinde kullanılmadığını belirten Erbakan, “Japonya örneği gözümüzün önünde. Evet kadere iman ediyoruz ama tedbir alındığı zaman bu felaketlerden çok az bir hasarla, çok daha az bir can kaybıyla kurtulabilmek mümkün. Bu nedenle hem iktidarın hem yerel yönetimlerin, ilgili bakanlığın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir siyasi çatışmaya girmeden, çekişmeye girmeden elbirliğiyle bu tedbirleri biran önce hayata geçirmeleri gerektiğini söylüyorum” dedi. Ayrıca, İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.