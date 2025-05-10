Fatih Erbakan, Gençlerin Evliliği Mümkün Değil

PARTİ KONGRESİ VE GENÇLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı. Kongrede gençlerin evlenme ve ev kurma zorluklarına dikkat çeken Erbakan, “Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor. Çünkü diplomalı ama işsizler. Bu şartlar altında gençlerin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değil” şeklinde konuştu.

PARTİ OY ORANLARI VE ÜYE SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Erbakan, partisinin seçimlerde elde ettiği başarılara da değindi. “Bizim çağrımıza, aziz milletimiz kulak verdi. Geçirmiş olduğumuz 2 seçimde aldığımız sonuçlardan biliyoruz. Aralarında 10 ay gibi kısa süre olan 2 seçimde oylarını yüzde 100’ün üzerinde artırarak, 31 Mart’ta yüzde 7’lik oy oranına ulaşmış ve Türkiye’nin 3’üncü büyük siyasi partisi haline gelmiştir. Üye sayımızsa bugün itibarıyla 650 bin ile Türkiye’nin 3’üncü siyasi partisi olmuştur. 2024 yılında tüm partiler AK Parti dahil 210 bin artırırken, bizse 257 bin arttırarak 2024 büyüme şampiyonu olmuştur” dedi.

AİLE VE ÇOCUK SAYISI KONUSU

Gençlerin evlenememe nedenlerine değinen Erbakan, Türkiye’de resmi verilere göre genç işsizliğin yüzde 20’yi geçtiğini belirtti. Fakat aslında durumun çok daha ciddi olduğunu söyleyerek, “Asıl gerçekse yüzde 30’lar seviyesinde. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Nüfusumuz azalmaya başladı, bu bir beka sorunudur’ diyor ama asıl olarak hükümetin ekonomi politikaları beka sorunudur. Çünkü nüfusun azalmasına sebep olan ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluktur. Özellikle genç işsizlik oranı nüfusun azalmasına sebep olmuştur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının 3 çocuk çağrısını yapmasına rağmen Türkiye’de aile başına düşen çocuk sayısının 1,5’e gerilediğini vurguladı.