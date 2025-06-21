Fatih Erbakan, Giresun Kongresi’ne Katıldı

ERBAKAN GİRESUN İL KONGRESİ’NE KATILDI

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi’ne katıldı. Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Giresun 3. Olağan İl Kongresi’nde Erbakan, “Gazze, Arakan, Keşmir ve Myanmar’da yaşanan olayları gördükçe geceleri uyuyamıyoruz” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılış töreninde de bulundu. Burada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Son derece şımarık ve azgın şekilde siyonist İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bu alçak saldırı karşısında İran da meşru müdafaa hakkını doğal bir şekilde, hukuka uygun şekilde kullanıyor. Burada İran’ın başarılı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.