Fatih Erbakan, İttifaklar Üzerine Açıklama Yaptı

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parlamentoya yönelik ittifaklar konusunda, “Tam olarak kapımızı kapatmıyoruz” ifadelerini kullandı. Erbakan, daha güçlü bir alternatif oluşturmanın ve sinerji yaratmanın önemine dikkat çekerek, “Muhafazakar seçmene, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların, birtakım birlikteliklerin olabileceğini ifade ediyoruz” dedi. Bu açıklamalar Erbakan’ın partisinin Haymana’da gerçekleştirdiği ‘Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Buluşma’ programı sırasında yapıldı.

ÜÇ TEMEL KONUDA VURGULAR

Fatih Erbakan, programda üç ana noktaya değinerek, “Maddi kalkınma meselemizdir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan milletimizin kurtarılması gerekiyor. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine, üretime, istihdama ve ihracata odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi şart.” dedi. Ayrıca, manevi kalkınmanın ahlaki ve manevi erozyona karşı atılması gereken adımları içerdiğini belirten Erbakan, aynı zamanda dünyada huzur ve barışın sağlanması için insan haklarının teminat altına alınması gerektiğini ekledi.

HAZIRLIK DURUMU

Erbakan, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirerek, asgari ücret ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırı altında kalmasının endişe verici olduğunu vurguladı. Açıklamalarında, “Bugün asgari ücretliler, emekliler Türkiye’de maalesef perişan bir halde” diyerek yoksulluğun arttığına dikkat çekti. Erbakan, “Bu durumu düzeltmek için milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

GELİŞEN HEDEFLER

Yeniden Refah Partisi’nin hedeflerini de açıklayan Erbakan, “Kurulduğundan bu yana kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Türkiye’de üye sayısı bakımından 3’üncü büyük parti haline gelmiş durumdayız, 650 bin üyeyle.” dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde de önemli bir oy oranına ulaştıklarını belirten Erbakan, yıl sonuna kadar üyelerini 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, “Seçimlere her an hazır bir şekilde teşkilatımızla gayretli bir çalışma içerisindeyiz” diyerek, ittifak konusuna açık olduklarını belirtti. Ancak, şu ana kadar herhangi bir görüşme olmadığını da ekledi.