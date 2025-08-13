Fatih Erbakan, Maaş Artışlarını Eleştirdi

MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, hükümetin memurlara ve emeklilere yaptığı maaş artışlarını “esefle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu. “Görüyoruz ki, memura ve emekliye verilen, zam değil sadakadır” diyen Erbakan, sosyal medya aracılığıyla görüşlerini aktardı.

İSRAFA AĞIR TEPKİ

Erbakan, hükümetin israf ve şatafat için ek vergiler koyduğunu ancak memurlar ve emeklilerin durumunda adaletsiz davrandığını belirtti. “İtibardan tasarruf olmaz diyen iktidara hatırlatıyoruz; İtibar, israfta değil adaleti tesis etmektedir” ifadesini kullanan Erbakan, Türkiye’deki enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olduğunu vurguladı. Çalışanların tek haneli maaş artışlarıyla enflasyona ezdirilmesini “zulüm” olarak tanımladı.

İHTİYAÇ VE GEREKEN KONULARA DİKKAT ÇEKTİ

Erbakan, hükümetin az sayıda holding için vergi afları ve haksız kaynak aktarımları nezaretinde, ücretlilere kemer sıkma politikası uygulamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. “Eşit işe eşit ücret anayasal haktır” diyerek 54. Hükümet döneminde bu ilkenin nasıl uygulandığını hatırlattı. Ayrıca, “Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması mümkün” diye ekledi.

ADALİYET İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Yeni vergiler koymadan, üretimi artırarak milli kaynak paketleriyle adaletin sağlanabileceği fikrini dile getiren Erbakan, devletin israf alanlarında tasarruf yapması gerektiğinin altını çizdi. Memur-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen “Yetersiz Teklife Hayır” eylemlerine destek verdiklerini belirten Erbakan, “Gelir dağılımında adalet, Yeniden Refah’la mümkün” ifadesiyle bitirdi.