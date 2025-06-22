Fatih Erbakan, Orta Doğu’daki Gelişmeleri Ele Aldı

PARTİ KONGRESİ VE ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Düzce 3. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede söz alan Erbakan, Orta Doğu’daki güncel gelişmelere dikkat çekti. İsrail’in İran’a karşı “haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık” saldırılarda bulunduğunu belirten Erbakan, “Arkasından siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran’a saldırıda bulunmaya kalktı. İşte bütün bu olaylar, Milli Görüş’ün, Erbakan hocamızın ferasetini ortaya koyması bakımından ve aynı zamanda ibret ve ders alıp her zamankinden daha fazla çalışmamız için çok önemli.” diye ekledi.

İSRAİL’İN ORTA DOĞU POLİTİKALARI VE İSLAM ALEMINİN SORUMLULUĞU

Erbakan, İsrail ve müttefiklerinin Orta Doğu’yu yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak, “Irak’ta Saddam Hüseyin’i diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar ve Irak’ı işgal ettiler, 3’e böldüler. Arkasından sıra Kaddafi’ye geldi. Onu da diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar ve arkasından Suriye’ye geldi.” dedi. Suriye’de Beşşar Esad’a çeşitli yakıştırmalar yapılarak görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Erbakan, Suriye’nin de istikrarsızlaştırıldığını ve bölünme eşiğine getirildiğini aktardı.

GENEL BAŞKANIN VURGULADIĞI STRATEJİK GELİŞMELER

Erbakan, Suriye’deki ağır silahlar, füzeler, donanma güçleri ve askeri üslerin birkaç ay içinde İsrail tarafından etkisiz hale getirildiğini ve Golan Tepeleri’nin işgal edilerek stratejik noktaların kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca, “Zaman kaybetmeden şimdi de İran’a saldırdı.” diye ekledi. Erbakan, İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti. Kongre sonunda tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Mehmet Kütükoğlu güven tazeledi.