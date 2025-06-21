Fatih Erbakan, Seçimlerde Milli Görüşü Destekleyecek

GENEL BAŞKANDAN SEÇİM MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak” diyor. Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen partisinin 3. Olağan İl Kongresinde, Yeniden Refah Partisi’nin “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” prensibiyle siyaset yaparak, gönüllere hitap eden bir adres olduğunu ifade etti.

MİLLİ GÖRÜŞLE İKİNCİ ŞAHLANIŞ

Erbakan, milletin her şeyden önce geldiğini belirtiyor ve “İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız” şeklinde devam ediyor. Yeniden iktidar olacaklarını ve bu aziz milletin yüzünü, geçmişte olduğu gibi, milli görüşle ve refahla güldüreceklerini dile getiriyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinen Erbakan, “İran’a yapılan bu alçak siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir” açıklamasında bulunuyor. Erbakan, 1994 ve 1989 yıllarında belediyelerde gerçekleştirilen efsane hizmetlerin hatırlandığını, 1996-1997 döneminde Erbakan Hoca’nın başbakanlık yaptığı süreçte sunulan hizmetlerin de akıllarda olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, “Bu hizmetlere yeniden kavuşmak için milli görüşte, Yeniden Refah’ta birleşmek gerekiyor” diyor.

GELECEK İÇİN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Erbakan, “İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, Yeniden Refah’ı seçecek ve biz öncelikle yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçireceğiz” şeklinde umut dolu mesajını tamamlıyor.