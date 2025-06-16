Fatih Erbakan, Siyonist Rejim Hakkında Konuştu

İNSANLIĞIN SIKINTILARININ SEBEBİ SİYONİST REJİM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile İran arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Van’da gerçekleştirdiği partisinin 2. Olağan İl Kongresi’nde, Gazze’deki insanlık dramının devam ettiğini vurguladı. “İsrail, bu saldırısıyla anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi” diyerek İsrail’in son dönemdeki eylemlerinin ciddiyetine dikkat çekti. Erbakan, “İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonist rejim azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bugün İran’ı vuran siyonist rejimin asıl hedefi, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 40 sene önce ifade ettiği gibi Suriye ve İran’dan sonra Türkiye’dir” sözleriyle Türkiye’nin güvenliğine dair kaygılarını dile getirdi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ZENGİNLİKLERİ

Erbakan, Müslüman ülkelerin doğal zenginliklerine de değinerek, “Gazze’yi görüyoruz. İçimiz kan ağlıyor” ifadesini kullandı. Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi ve ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. “Bunların kurtuluşu için Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu D-60 hedefinin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi. Türkiye’nin liderliğinde 57 Müslüman ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Erbakan, “Allah, Müslüman ülkelerine dünya petrolünün üçte ikisini, doğal gazın yüzde 55’ini, su kaynaklarının yarısını, uranyumun yüzde 40’ını vermiş” diyerek, bu kaynakların stratejik önemini vurguladı.

ORTAK HAREKETİN GEREĞİ

Erbakan, Müslüman ülkelerin birlikte hareket edebilmesi durumunda, “bu madenleri, kaynakları zulme, sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kulanabileceğini” belirtti. “Zalimlerin zulmü durdurmaktan ve masaya oturmaktan başka çareleri kalmaz” mesajını verdi. Konuşmaların ardından, partinin il başkanlığı seçiminde Yakup Demir yeniden il başkanı olarak belirlendi.