Fatih Erbakan, “Terörsüz Türkiye istiyoruz.” dedi

TÜRKİYE’NİN TERÖRSÜZ HEDEFİNE VURGU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlediği basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı elbette istiyoruz ancak bununla birlikte terör örgütüne taviz anlamına gelebilecek adımların atılmasını da istemiyoruz.” ifadelerini kullandı. Erbakan, partisinin Anadolu Buluşmaları programı çerçevesinde geldiği Çorum’da, partinin üst düzey yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

SİYASET ANLAYIŞI VE MECLİS DÜZENLEMELERİ

Yeniden Refah Partisi olarak kim yaparsa yapsın “doğruya doğru, yanlışa da yanlış” diyen bir siyaset anlayışını benimsediklerini vurgulayan Erbakan, Meclis’te yapılacak bazı düzenlemelere müdahale ettiklerini duyurdu. Türkiye’de “Terörsüz Türkiye” sloganıyla bir süreç başlatıldığını ifade eden Erbakan, bu duruma katılmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

TAVİZ İDDİALARINA KARŞI ÇIKIŞ

Erbakan, “Ancak bununla birlikte terörsüz Türkiye’ye gideceği iddia edilen yolda, 50 bin kişinin katili olan teröristlere, terör örgütüne birtakım tavizlerin verilmesine ve pazarlık konusu yapılmasına da karşı olduğumuzu daha önce ifade ettik.” açıklamasında bulundu. Yetkililerin, bu konuda birtakım tavizlerin olmayacağını belirtmelerine karşın, bazı çevrelerin son dönemde çeşitli açıklamalar yaptığını dile getirdi.

ŞEHİT AİLELERİNİN RIZASI

Abdullah Öcalan ile ilgili çıkan “umut hakkı” gibi ifadeler hakkında da değerlendirmeler yapan Erbakan, bu konuya Yeniden Refah Partisi olarak kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti. “Şehit ailelerinin rızası olmadan böyle bir şey yapılabilmesi mümkün değildir.” diyen Erbakan, bu durumun hem hakkaniyet hem de adalet açısından önemli olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı istediklerini, ancak bunun terör örgütüne taviz verme anlamına gelen adımları kabul etmediklerini vurguladı.