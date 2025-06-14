Fatih Erbakan, Türkiye’nin Hedef Alındığını Açıkladı

SURİYE VE İRAN’DAN SONRA TÜRKİYE HEDEFTE

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye ve İran’ın ardından İsrail’in asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyledi. Erbakan, “Bu teröristlerin, bu Siyonistlerin asıl hedefi Türkiye’nin parçalanması ve kolay lokma haline getirilip yutulmasıdır. Bu alçak saldırı karşılığında yıllardan beri söylediğimiz gibi Amerika’nın İncirlik Üssüne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır” ifadelerini kullandı. Patnos ilçesinde düzenlenen partinin 3’üncü olağan kongresine katılan Erbakan, burada İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da tepki göstererek, “Vahşette, terörde, soykırımda sınır tanımayan terörist İsrail, İran’a haksız, hukuksuz vahşi bir saldırı gerçekleştiriyor. Eğer anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha gösterdi” dedi.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİT VE CEVAP GEREKİYOR

Erbakan, İsrail’in insanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu belirtti. “Sıra Suriye ve İran’dan sonra Türkiye’ye gelecek, Allah muhafaza buyursun” diyen Erbakan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İncirlik Üssü’ne acilen el koyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Malatya Kürecik Radar Üssü’nün acilen kapatılması ve Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail’e gönderilmesine son verilmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin öncülüğünde D8 ülkelerinin yöneticileri acilen bir zirvede toplanmalı ve bu terörist İsrail’e karşı askeri müdahale dahil tüm seçenekler acilen masaya yatırılmalı” dedi.

Erbakan, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle toplumun pek çok kesiminin mağdur olduğunu ifade etti. Yoksulluk sınırının 80 bin lirayı aştığını belirten Erbakan, “80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11.55’lik maaş zammı çoktan tükendi. Maaş zamları 5 ayda eridi bitti” dedi. Esnafın maliyet artışlarıyla zorlandığını belirten Erbakan, doğal gaz, elektrik ve kira artışlarının enflasyonu katladığını ifade etti.

İş dünyasının da etkilenmeye devam ettiğini vurgulayan Erbakan, 2024’te 1504 konkordato başvurusunun yapıldığını, kapanan şirket sayısının yüzde 21.4 arttığını belirtti. “Uygulanan ekonomi politikalarının tahribatını sergileyen bu tablo, yüzbinlerce yeni işsizin habercisi” dedi. Ekonomideki olumsuz tabloya rağmen iktidarın ‘Kötü günler geride kaldı’ açıklamalarına karşın, “Maalesef Sayın Cumhurbaşkanım, ekonomide manzara ortada, rakamlar ortada, gerçekler ortada diyoruz” ifadesini kullandı.

RADAR CEZALARINA TEPKİ

Bayramda kesilen radar cezalarına yönelik de eleştirilerde bulunan Erbakan, “Ülke ekonomisini sözde yönetenler, bütçe açığı arttıkça yollardaki radar sayısını artırıyor. Vatandaşa ‘tuzak üstüne tuzak’ yaparak bütçe açığını kapatmaya çalışıyorlar” dedi. Zengin ile fakir arasındaki uçurumun derinleştiğine dikkat çekerken, gelir ve servet dağılımında adalet kalmadığını ifade etti. Konuşmasının ardından salondaki partililerle fotoğraf çektiren Erbakan, durumu ele almakta geç kalınmaması gerektiğini vurguladı.