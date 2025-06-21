Fatih Erbakan, Türkiye’nin Hedefi Olduğunu Vurguladı

YENİ HEDEFLERİ BELİRLEDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Siyonist katillerin Suriye ve İran’dan sonra asıl hedefleri Türkiye’dir. Bugün kendileri de bunu artık açık açık dile getirmeye başladılar” şeklinde bir açıklama yaptı. Fatih Erbakan, partisinin 3’üncü Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Ordu’ya geldi. Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Erbakan, “Bizim anlayışımızda önce imtiyazlılar değil, önce millet vardır. İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız. Yeniden iktidar olacağız ve bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle, bugün de refahla güldüreceğiz inşallah” dedi.

İRAN’A YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Erbakan, İsrail ile İran arasındaki gerilime de değinerek, “Vahşette ve soykırımda sınır tanımayan, şeytanın ordusu vahşi Siyonistler son olarak hepinizin bildiği gibi komşumuza, dost ve kardeş Müslüman ülke İran’a alçakça bir tecavüzde bulundular. Bu saldırılarıyla anladıkları dilden cevap verilmediği takdirde dur durak bitmeyeceklerini de bir kez daha ortaya koymuş oldular. Erbakan Hocamızın, 40 sene boyunca anlattığı gibi Siyonist katillerin Suriye ve İran’dan sonra asıl hedefleri Türkiye’dir. Bugün kendileri de bunu artık açık açık dile getirmeye başladılar.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’a yapılan bu saldırılar karşısında iktidar sahiplerinin adım atması gerektiğini belirtti.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Erbakan, iktidara seçim çağrısında bulunarak, milletin sabrının tükendiğini vurguladı: “Siz ne kadar sabır ve metanet isteseniz de bu saatten sonra hiçbir şeyi düzeltmeniz mümkün değildir. Bu milleti hiç boşu boşuna oyalamayın. Bu millette sabır da kalmadı, metanet de kalmadı. Sizin bu saatten sonra yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir.” Dediği gibi, milletin 1994 ve 1989’daki belediye seçimlerindeki efsane hizmetleri ve 1996-1997’de Erbakan Hocası’nın başbakanlığı dönemindeki başarılarını hatırladığını belirten Erbakan, bu hizmetlere ulaşmak için milli görüş ve Yeniden Refah’ı seçmenin önemine değindi. “İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, yeniden refahı seçecek ve inşallah biz öncelikle yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.