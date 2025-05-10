Fatih Erbakan, Üye Sayısını Açıkladı

PARTİ ÜYELİKLERİ VE OY ORANLARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde İl Başkanlığı’nın 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Altı yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik” dedi.

GENÇLERİN SORUNLARI ÜZERİNE DEĞİNDİ

Erbakan, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve gençlerin karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekti. “Türkiye’de 6 milyon çocuk yoksulluk içinde, gençlerimiz işsiz ve evlenemiyor. Bir gram altın 4 bin lirayı aştı. Evlilik desteği yetersiz. Gençlerimiz ev kuramıyor, hayal bile kuramıyor. Bu düzen değişmeli” ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÖRÜŞÜN YENİDEN CANLANMASI

Erbakan, milli görüş değerlerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak, “Niğde’de salonları dolduran siz değerli vatandaşlarımız, milli görüşün yeniden şahlanışının en büyük delilisiniz. Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Abdülhamid Han’ın izinde; Erbakan Hocamızın gömleğini çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz” diyerek, geçmiş değerlerle geleceğe yürüyüşlerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’de üretim ve istihdamın artırılmasının gerekliliğini dile getiren Erbakan, “Ne eğitimde ne istihdamda olan 5 milyon gencimiz var. Bu tabloyu değiştirecek projelerimiz hazır. Türkiye’yi betonla değil, üretimle ve istihdamla kalkındıracağız” açıklamasında bulundu. Emeklilerin yaşam koşullarına da değinen Erbakan, emekli maaşlarının eridiğini ve “2021’de 2 bin 469 TL olan emekli maaşı, alım gücü bakımından bugün 13 bin liranın altına düştü. Bu adaletsizliğe son vereceğiz” dedi.

Kongrede, tek aday olarak seçime giren Taner Gümüş, delegelerin oylarıyla yeniden Niğde İl Başkanlığı görevine getirildi.