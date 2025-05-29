Fatih Erbakan ve Ahmet Davutoğlu Görüştü

GENEL BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Bu görüşme yaklaşık iki saat sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa tartışmaları hakkında şu yorumda bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanı ve geçmişteki bütün siyasi liderlerin, yeni anayasa tartışmalarında en güçlü argümanı, ‘Darbe anayasasını değiştirelim’ argümanıydı. Ben bu fikrin her zaman sonuna kadar destekçisi oldum. Gerçekten Türkiye 12 Eylül darbe anayasasının yükünü kaldıracak durumda değil. Şartlar değişti, Türkiye’nin bu şartlara intibak ederek, gerçek anlamda milli iradeyi, milli değerlerimizi yansıtan bir anayasaya kavuşması lazım.” Davutoğlu, iktidar tarafından gelen sinyalleri de değerlendirerek, “Düşünce özgürlüğüne, insan haklarına dayalı bir anayasa fikrinden daha çok yargıyı ve yasamayı yürütmenin emrine veren bir anayasa yönünde sinyaller geliyor” diye belirtti.

İNFaz DÜZENLEMELERİNE DİKKAT

İnfaz düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Günlerdir gündemde tutulan bu konu, daha komisyona bile getirilmeden basında tartışıldı, spekülasyonlar yapıldı. Bu bir usul hatası, büyük bir usul sapması hükümetin” dedi. Davutoğlu, bir tasarı olmadan kamuoyunda yorum yapmanın doğru olmadığını, insani boyut taşıyan konuda ise destek vereceklerini ifade etti. Sokakları mafyatik unsurlara açacak bir düzenlemeye karşı çıkacaklarını da belirtti.

DEMOCRATİK ANAYASA GEREKÇESİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 12 Eylül döneminden kalma anayasanın değiştirilmesine yönelik, “Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir anayasayla karşı karşıyayız. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik adımlara biz de elbetteki destek oluruz” dedi. Ancak, kişiye özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa buna karşı çıkacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’deki tutuklu ve hükümlü sayısının 400 binin üzerinde olduğunu ifade eden Erbakan, bu durumun düşündürücü olduğunu vurguladı.

AF DÜZENLEMELERİNE YAKLAŞIM

Erbakan, cezaevlerindeki yoğunluğun farkında olduklarını ve bu nedenle af düzenlemesi gerekliliğinin ortaya çıktığını belirtti. Ancak, “Katillerin, çocuk istismarcılarının, uyuşturucu tacirlerinin affedilmesi gibi bir tasarı olursa, buna karşı çıkacağımızı ifade etmek isterim” dedi. Yaşlılar, engelliler ve hastalar için insani boyutta bir yaklaşım sergilenecekse destek verebileceklerini de sözlerine ekledi.