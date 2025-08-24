Fatih Erbakan, Yeni Türkiye’yi Kuracak

YENİ BİR TÜRKİYE İÇİN KAYNAK PAKETLERİ HAZIR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni bir Türkiye ve yaşanabilir bir Türkiye hedefiyle hazırlanan kaynak paketleri, projeler ve kadroların mevcut olduğunu ifade ederek, “Zafer yakındır” dedi. Yeniden Refah Partisi’nin olağan il kongresi için Isparta’ya gelen Erbakan, burada partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Saat 13.30’daki karşılama anında, parti üyeleri ‘Mücahit Erbakan’ sloganları attı. Yüzlerce partilinin katılım gösterdiği etkinlikte, mevcut İl Başkanı Mustafa Aydemir tek liste ile seçimde yer aldı.

BAŞARIYI PAYLAŞTI

Kongrede bir konuşma yaparak partililere seslenen Erbakan, 31 Mart seçimlerinde aldıkları yüzde 7’lik oy oranıyla Türkiye’nin üçüncü partisi olduklarını belirtti. Bu başarının gerisinde yatan tüm destekçilere teşekkür eden Erbakan, “İnşallah bu salonları dolduran sadıklar ve samimiler ile yaşanabilir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi ve yeni bir dünyayı kuracağız” dedi. Toplantıda, Milli Görüş fikriyatının önemine vurgu yapan Erbakan, bu görüş sayesinde geçmişte yaşanan ekonomik başarıları dile getirdi.

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN ANLAMI

Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün bir adalet anlayışı olduğunu ifade ederek, geçmişteki hükümet döneminde sağlanan maaş artışlarının örneğini verdi. Erbakan, “Bir defa Milli Görüş demek bereket demektir” diyerek, bu anlayışın ülkeye kazandırdıklarını açıkladı. Özellikle emeklilere sağlanan maaş artışlarının toplumsal refahı artırdığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda refahın artacağını belirten Erbakan, mevcut gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Ülkede açlık sınırında olan yüzde 40 ve yoksulluk çeken yüzde 85’lik kısım gibi somut veriler ile durumu değerlendiren Erbakan, “İktidara geldiğimizde yoksulluk ve işsizliği sona erdireceğiz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yıllık yüksek faiz ödemelerine de değinen Erbakan, bu paranın yerinde kullanılacağını ve insanların yüzünün güleceğini ifade etti.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ZULMÜ DURDURMA HEDEFİ

Erbakan, Türkiye’nin kendi ekonomik durumunu düzeltmenin ötesinde, Gazze, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerdeki zulme de karşı koyacaklarını belirtti. D-60 hedefinin, Müslüman ülkelerin iş birliği yaparak bu meselelerde ortak karar alma hedefi olduğuna dikkat çeken Erbakan, bu seviyede bir birlikteliğin sağlanması durumunda zalimlerin durması için çare kalmayacağını vurguladı. Son olarak, “Kaynak paketleri, projeler, kitaplar ve Allah rızası için çalışan cesur kadrolar hazır” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Kongrenin ardından Erbakan, kendisine hediye edilen portreyle birlikte Burdur’a hareket etti.