Fatih Erbakan, yeniden genel başkan seçildi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2’nci Olağan Kongresi’nde yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi’nin 2’nci Olağan Kongresi’nde mevcut Genel Başkan Fatih Erbakan, 1225 delegenin tümünün oylarını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi’nin 2’nci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye partililerin yanı sıra, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım davetli olarak katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongre ile birlikte seçim çalışmalarının da fiilen başladığını söyleyerek, “Artık Yeniden Refah var; elhamdülillah. Hak geldi, batıl zail oldu. Su göründü, teyemmüm bozuldu. Buradan açıkça ifade ediyorum; metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş, artık bu millete verecek bir şeyi bulunmayan mevcut iktidarın emeklilik zamanı gelmiştir. 6 benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı masadakilerle, iktidarda bulunan kasa başındakilerin millete verecek bir şeyi yoktur” diye konuştu.

Seçimlere yönelik herhangi bir ittifak içerisinde bulunmayacaklarına işaret eden Erbakan, “Bize her fırsatta soruyorlar; efendim, hangi ittifakta yer alacaksınız. Buradan diyoruz ki ne ittifakı yahu? Milli Görüş, yanardağ olmuş patlıyor. Milletimiz yanardağ gibi patlıyor. Yeniden Refah olarak ittifakımız milletimizledir. Yeniden Refah Partimizin Amerikalarda, İngilterelerde icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah Partimiz, milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. İktidarı, Washington’dan, Londra’dan değil; aziz milletimizden, Anadolu’dan istiyoruz” dedi.

İktidara yönelik eleştiri de yapan Erbakan, “Yapılan birtakım hizmetler olmakla birlikte; başta ekonomi olmak üzere hukuk ve adalet, dış politika, sosyal politikalar ve eğitim gibi başat unsurların hemen hepsinde maalesef sınıfta kalınmıştır. Evet; Ayasofya açıldı, başörtülü bakanımız, büyükelçimiz oldu; ama paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaletten eser kalmadı. Evet, İHA, SİHA’lar yapıldı; ama aynı zamanda Erbakan Hoca’mızın kurduğu fabrikalar satıldı, yok edildi. Devlete ait yüzlerce fabrika satıldı, yok edildi. Faize 21 yılda tam 550 milyar dolar aktarıldı” diye konuştu.