Fatih Erbakan, YENİDEN Refah Partisi’ni anlattı

MECLİSTEKİ DİPLOMASİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinin İmralı’ya gitmesine karşı olduklarını ifade ediyor. “Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündeme alırız” diyor. Erbakan, ‘İl Başkanları Toplantısı’ öncesinde yaptığı basın toplantısında ülke gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

HALKIN GEÇİM SORUNLARI

Erbakan, Türkiye’deki halkın yüzde 45’inin açlık sınırının altında bir gelirle yaşadığını belirtiyor. “Matematik olarak elde ettikleri gelir karınlarını doyurmaya yetecek bir gelir değil” ifadesini kullanıyor. Türkiye’deki yoksulluk oranının yüzde 85’e ulaştığını, emekli maaşlarının açlık sınırının yarısı seviyesinde olduğunu vurguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 10 emekliden 7’sinin hala çalışmak zorunda olduğunu belirtiyor.

YAŞAM MALİYETLERİ VE SOSYAL YARDIMLAR

Erbakan, İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 98 bin 775 liraya çıktığını, Türkiye genelindeki yoksulluk sınırının 90 bin lira olduğunu ifade ediyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının dörtte biri olduğunu belirtiyor. Sosyal yardımların yetersiz kaldığını ve bu noktada gelir ve servet dağılımında adaletin kalmadığını söylüyor. “20 milyon insan sosyal yardım alıyor” diyerek durumu özetliyor.

GAZZE İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILMALI

Erbakan, Gazze’deki olaylarla ilgili Türkiye’nin inisiyatif alması gerektiğini, sadece kınama veya bildiri yayımlamanın yeterli olmadığını ifade ediyor. Bunun yerine, Türkiye’nin geçmişte Filistin’in hamisi olduğunu hatırlatarak, “Biz asırlar boyu Filistin’in hamisi olan bir ecdadın torunları olarak bir ekmek, bir su bile ulaştırmaktan maalesef aciz durumdayız” sözlerini dile getiriyor.

KONGRE TALEPLERİ

Son olarak, Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nin kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyuruyor. Ayrıca, İmralı ile kurulacak ilişkiler konusunda MİT’in görüşmesi gerektiğini ve Meclis’ten böyle bir heyetin göndermesinin doğru olmayacağını belirtiyor. “Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı’nın ayağına gitmesine sıcak bakmayız” diyor.